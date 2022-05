Ανθρωποι της ασφάλειας στάθηκαν με τα χέρια ανοιχτά και άφησαν τους φιλάθλους της Μίλγουολ να περάσουν ανενόχλητοι ανάμεσά τους.

Η Μίλγουολ κατέκτησε τη νίκη με 3-0 επί της Πίτερμπορο για την 45η αγωνιστική της Championship. Ωστόσο, αυτή η νίκη δεν διαφοροποιεί την κατάσταση στη βαθμολογίας, καθώς οι γηπεδούχοι παρέμειναν στην όγδοη θέση και στο -3 από την εξάδα, χωρίς μάλιστα να προλαβαίνουν τα playoffs.

Ωστόσο, μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι οπαδοί της Μίλγουολ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο του «Den», με τους με τους ανθρώπους της ασφάλειας να στέκονται με τα χέρια ανοιχτά και να αφήνουν τους φιλάθλους να περάσουν ανενόχλητοι ανάμεσά τους.

Βέβαια, δεν υπήρξαν επεισόδια, αλλά προκαλεί απορία η στάση των ανθρώπων της ασφάλειας.

Unbelievable stewarding, did all they could 🙌🏼 pic.twitter.com/R7aBwRYog3