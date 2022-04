Ο Ραλφ Ράνγκνικ προτείνει να επιλέξουν για τη νέα σεζόν οι ποδοσφαιριστές τον αρχηγό που θέλουν στην ομάδα και είναι σχεδόν βέβαιο πως ο Χάρι Μαγκουάιρ θα πάψει να φοράει το περιβραχιόνιο.

Ο Σόλσκιερ τον επέλεξε για captain στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου παρά και την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος συμπεριφέρεται ως ηγέτης δίχως να έχει το διακριτικό περιβραχιόνιο στο μπράτσο του και αυτό απλά... κοσμεί το χέρι του Μαγκουάιρ που τα κάνει όλα λάθος και και εκνευρίζει άπαντες στην ομάδα.

Ο Ραλφ Ράνγκνικ πλέον προτείνει να επιλεχθεί ο νέος αρχηγός από τους ποδοσφαιριστές το φετινό καλοκαίρι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, κάτι που σημαίνει ότι πολύ δύσκολα ο Άγγλος αμυντικός θα είναι εκείνος που θα ηγείται των υπολοίπων μετά το φινάλε της φετινής ποδοσφαιρικής χρονιάς.

Παράλληλα, ο Γερμανός υπηρεσιακός προπονητής διέψευσε παντελώς πως έχει ετοιμάσει και καταθέσει φάκελο στη διοίκηση με κριτική για τον κάθε παίκτη ξεχωριστά, ενόψει της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας από τον Έρικ Τεν Χαγκ...

🗣 “This is completely untrue.”



Ralf Rangnick has shut down reports that he has handed the Manchester United board a dossier containing criticisms of his squad. ❌ pic.twitter.com/TBAcnwJXrp