Ο Γιούργκεν Κλοπ μετά τη νίκη της Λίβερπουλ στο ντέρμπι με την Έβερτον στάθηκε στην ατμόσφαιρα του «Άνφιλντ», ενώ έκανε ειδική αναφορά στον «legend» Ντιβόκ Οριγκί.

Η Λίβερπουλ επικράτησε με 2-0 της Έβερτον στο «Άνφιλντ» και μείωσε εκ νέου την απόσταση από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι στον έναν βαθμό. Ο Γιούργκεν Κλοπ πανηγύρισε με τον κόσμο της ομάδας του και στις δηλώσεις του επισήμανε: «Αν μπορούμε να δημιουργούμε σε κάθε ματς τέτοια ατμόσφαιρα είναι δύσκολο για τους αντιπάλους μας να μας αντιμετωπίσουν για 95 λεπτά».

Ο Γερμανός τεχνικός αναφέρθηκε στο εντυπωσιακό σερί της ομάδας του, τονίζοντας: «Ο αριθμός των νικών που έχουμε πάρει τους τελευταίους μήνες είναι... τρελός. Πρέπει να δουλέψεις και τα παιδιά το έκαναν ξανά. Είμαι πραγματικά χαρούμενος».

