Η καθολική κυριαρχία της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» κόντρα στην Έβερτον είχε ως αποτέλεσμα να ισοφαρίσει το ρεκόρ κατοχής μπάλας σε έναν αγώνα Premier League, με το «εκκωφαντικό», για ντέρμπι, 83%!

Στα «χαρτιά» και στην οθόνη των matrix έγραφε «Λίβερπουλ - Έβερτον». Βάσει απόδοσης, προσέγγισης και συνολικής εμφάνισης, όμως, το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ μόνο ντέρμπι δεν έμοιαζε. Περισσότερο έμοιαζε με έναν αγώνα ανάμεσα στη διεκδικήτρια του τίτλου και μια υποψήφια για υποβιβασμό, όπως έχει φτάσει να θεωρείται εσχάτως η Έβερτον με τον Φρανκ Λάμπαρντ στο τιμόνι. Και αυτή η εικόνα αποτυπώθηκε εμφατικά στο ποσοστό κατοχής των δύο ομάδων, με τους Reds να ξεπερνούν το 80% και στα δύο ημίχρονα και στο φινάλε να ισοφαρίζουν το all-time ρεκόρ της Premier League!

Οι παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ είχαν την απόλυτη κυριαρχία στο χορτάρι, κυριαρχία, πάντως, που για κάτι παραπάνω από μία ώρα αγώνα δεν είχαν καταφέρει να εκμεταλλευτούν. Παρ' όλα αυτά, οι Reds πήγαν στην ανάπαυλα με το «εκκωφαντικό» 86% και κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα και στο υπόλοιπο του αγώνα, πριν και μετά το γκολ του Ρόμπερτσον για το 1-0.

Το κοντέρ έγραψε τελικά 83% σύμφωνα με το έγκυρο «BBC» (82,7% συγκεκριμένα), επίδοση που στρογγυλοποιημένα είναι η κορυφαία στην ιστορία της Premier League, από κοινού με εκείνη της Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα σε μία νίκη επί της Σουόνσι με 5-0 τον Απρίλιο του 2018.

Liverpool recorded a possession figure of 82.7% today. Only Manchester City [83% vs Swansea in April 2018] have recorded a higher such figure in a Premier League game since Opta started collecting this data [2003/2004], as per @OptaJoe