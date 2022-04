Οργισμένη ήταν η αντίδραση των οπαδών της Γιουνάιτεντ με το βίντεο που απαθανατίζει τον ρέφερι, Kρεγκ Πόουσον, να κλείνει το μάτι στον Μίκελ Αρτέτα μετά το φινάλε της αναμέτρησης με την Άρσεναλ.

Η Άρσεναλ πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το τελικό 3-1 να τη στέλνει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Μια νίκη ωστόσο που συνοδεύτηκε από πολλά παράπονα από πλευράς Κόκκινων Διάβολων, οι οποίοι διαμαρτύρονται κυρίως για τον μη καταλογισμό πέναλτι σε χέρι στην περιοχή των Κανονιέρηδων.

Ένα βίντεο μάλιστα που κυκλοφόρησε στα social media λίγες ώρες αργότερα και απεικονίζει τον ρέφερι του αγώνα, Kρεγκ Πόουσον, να κλείνει το μάτι στον Αρτέτα μετά το φινάλε έκανε τα πράγματα χειρότερα, με πολλούς οπαδούς των φιλοξενούμενων να κατηγορούν τον διαιτητή για μεροληπτική συμπεριφορά.

Nothing to see here, just Craig Pawson winking at Mikel Arteta. pic.twitter.com/pliJcMJ4jg