Οι Ελιονούσι και Βάλερι ξεκίνησαν το ματς για την Σαουθάμπτον παντελώς νηστικοί και στο 35' το παιχνίδι διεκόπη για λίγο προκειμένου να πιουν νερό και να σπάσουν τη νηστεία τους.

Το Ραμαζάνι όπως είναι γνωστό, απαγορεύει το νερό και το φαγητό στους Μουσουλμάνους κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι να πέσει το σκοτάδι.

Όταν αυτό έγινε και στο ματς της Πέμπτης στο Turf Moor με την Μπέρνλι, η αναμέτρηση διεκόπη για ελάχιστα δευτερόλεπτα προκειμένου οι Ελιονούσι και Βάλερι να πιουν νερό στον πάγκο της Σαουθάμπτον και να πάρουν ηλεκτρολύτες ώστε να έχουν ενέργεια για ν' αντέξουν στον ρυθμό του παιχνιδιού.

Πρόσφατα και στην Bundesliga ο ρέφερι του αγώνα Μάιντς – Άουγκσμπουργκ είχε σταματήσει για λίγο την εξέλιξη για να μπορέσει ο Μουσά Νιακατέ να πιεί νερό...

