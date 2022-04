Είναι ακόμα μια απόδειξη για τα παιχνίδια που παίζει η μοίρα και τα πράγματα που φέρνει η ζωή. Οι Έρικ Τεν Χαγκ και Πεπ Γκουαρδιόλα από την επόμενη σεζόν θα είναι αντίπαλοι σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ντέρμπι, μερικά χρόνια μετά τη συνύπαρξή τους στο Μόναχο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το μεσημέρι της Μ.Πέμπτης επισημοποίησε την πρόσληψη του Έρικ Τεν Χαγκ που θα πάρει ισχύ από το φετινό καλοκαίρι και για τα επόμενα 3+1 χρόνια στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο νυν κόουτς του Άγιαξ αφήνει έπειτα από 4,5 χρόνια τον σύλλογο του Άμστερνταμ για την μεγαλύτερη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας έχοντας πείσει τους ανθρώπους των «κόκκινων διαβόλων» για τις δυνατότητές του και το ορθό χτίσιμο της ομάδας για μια νέα εποχή.

Erik ten Hag led Ajax on a heroic run to the Champions League semifinals in 2018-19. He's the latest to move on to a new challenge 💪 pic.twitter.com/EPCqXGsSNa

Στην Γιουνάιτεντ σκέφτηκαν πως ο Τεν Χαγκ έχει πλέον μεγάλη εμπειρία από το Champions League, πράγμα που θα βοηθήσει την ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε όποιο τουρνουά κι αν βρεθεί τελικά τη νέα αγωνιστική περίοδο. Επιπλέον, μέτρησε η θητεία στο πλευρό του Πεπ Γκουαρδιόλα σε μια Μπάγερν Μονάχου που φυσικά με τον Καταλανό κόουτς ήταν κυρίαρχη.

«Έμαθα πολλά από τον Πεπ στην Μπάγερν. Είναι απίστευτη η νοοτροπία του. Όσα έκανε στην Μπαρτσελόνα και στην Μπάγερν και τώρα όσα πετυχαίνει στη Σίτι, το επιθετικό ποδόσφαιρο και το ελκυστικό παιχνίδι που παίζει η ομάδα του, λένε πολλά για εκείνον και φυσικά τον έχουν οδηγήσει σε διακρίσεις.

Προσπάθησα να τον μιμηθώ και να πάρω στοιχεία από εκείνον στη δουλειά μου στον Άγιαξ» ανέφερε ο Τεν Χαγκ, με τον Πεπ πριν από λίγο καιρό να έχει βοηθήσει στην... προώθηση του άλλοτε συνεργάτη του.

79% - Erik ten Hag has a 79% win rate with @AFCAjax in the Eredivisie, the best of any manager with 100+ games for a single team in the competition's history. Dream. pic.twitter.com/pJ3I3ozAxj