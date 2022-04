Ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα μάλλον παρεξήγησε τις προθέσεις ενός οπαδού λίγο μετά την ήττα (4-2) της Τσέλσι από την Άρσεναλ και εκνευρίστηκε, ζητώντας τα ρέστα...

Ο αρχηγός των «μπλε» φαίνεται πως κατάλαβε ότι ο συγκεκριμένος οπαδός τον ειρωνεύτηκε και γι' αυτό κοντοστάθηκε και θέλησε να λύσει το θέμα που πίστευε ότι είχε δημιουργηθεί.

Ο άνδρας που του απευθύνθηκε, έκανε κινήσεις που του έδειχνε ότι τον στηρίζει και ότι δεν είχε κακή πρόθεση, με το μικρό επεισόδιο να λήγει πολύ γρήγορα.

Ο «Άθπι» ήταν ακόμα έξω φρενών με το πέναλτι που καταλογίστηκε εις βάρος του στις καθυστερήσεις όταν ο Σάκα τον κράτησε και έπεσε μόνος του κι έτσι ίσως η ένταση της στιγμής προκάλεσε αυτό το περιστατικό με τον οπαδό.

César Azpilicueta approaches Chelsea fans following their 4-2 defeat to Arsenal 😳 pic.twitter.com/cmeOjwcZvA