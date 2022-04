Ο Τζέιμς Μίλνερ δεν μπορούσε να πιστέψει τον τρόπο με τον οποίο ο Μανέ κατάφερε να βρει τον Σαλάχ για το δεύτερο γκολ της Λίβερπουλ στον θρίαμβο (4-0) επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός με πλάτη στην εστία και έχοντας τραβήξει τον Λίντελοφ πάνω του, με μια επαφή με τη μπάλα κατάφερε να της δώσει καμπύλη, να την περάσει πάνω από τον Σουηδό αμυντικό και να στείλει τον Σαλάχ απέναντι από τον Ντε Χέα στον κενό χώρο.

Ο Γιούργκεν Κλοπ ξέσπασε σε πανηγυρισμούς και ο Τζέιμς Μίλνερ έμεινε να μην πιστεύει τον τρόπο που ο Μανέ κατέγραψε μια από τις πιο εντυπωσιακές ασίστ στην φετινή Premier League.

😮 @JamesMilner was all of us after our second goal 😮 pic.twitter.com/q2J0Z0e3Sb