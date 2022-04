Ο Ράλφ Ράγκνικ επέλεξε ένα αρκετά αμυντικό σύστημα με τρεις στόπερ για το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» και... επιστρατεύει τον Φιλ Τζόουνς. Λουίς Ντίας επέλεξε ο Γιούργκεν Κλοπ στην τριάδα της γραμμής κρούσης με Σαλάχ και Μανέ. Στον πάγκο ο Κώστας Τσιμίκας.

Μετά την «εφιαλτική» ήττα του πρώτου γύρου στο «Ολντ Τράφορντ» με 5-0 επί ημερών Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο Ράλφ Ράγκνικ επέλεξε ένα αρκετά αμυντικό σχήμα για το αποψινό (22:00, Cosmote Sport 1) της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ». Ο Γερμανός τεχνικός θα κατεβάσει την ομάδα του με τριάδα στόπερ, η οποία θα αποτελείται από τους Χάρι Μαγκουάιρ, Βίκτορ Λίντελοφ και την «έκπληξη», Φιλ Τζόουνς. Ο νεαρός Ελάνγκα θα πλαισιώσει στην επίθεση τον Μάρκους Ράσφορντ, ενώ θυμίζουμε πως λόγω πένθους ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε εκτός αποστολής.

Από την πλευρά του ο Γιούργκεν Κλοπ θα κατεβάσει την ομάδα του με το συνηθισμένο του 4-3-3, με τον Λουίς Ντίας να ξεκινάει στην τριάδα της επιθετικής γραμμής και χωρίς κάποια έκπληξη. Στον πάγκο βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας.

Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Φαν Ντάικ, Μάτιπ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Τιάγκο, Χέντερσον, Μανέ, Σαλάχ, Ντίας

🔴 #LIVMUN 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



Here's how we line up to face Manchester United tonight 👊



Roberto Firmino misses out with a minor foot injury.