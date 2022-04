Ένα ball-boy στο Τρανμίρ μάλλον αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρό απ' όσο μπορεί να πίστευε ο Ντιακιτέ της Έξετερ όταν τα έβαλε μαζί του...

Στην LeagueTwo της Αγγλίας, ένα από τα ball-boys στη νίκη (2-0) της Τρανμίρ επί της Έξετερ, έδειξε πως ... δεν θα ανεχόταν και πολλά από τους φιλοξενούμενους.

Ο Ντιακιτέ από πλευράς ηττημένων, εκνευρίστηκε βλέποντας τον πιτσιρικά να διώχνει τη μπάλα για να τον πικάρει και να μην του τη δίνει γρήγορα, με αποτέλεσμα να τον απωθήσει με άσεμνο τρόπο.

Το ball-boy όχι απλά δεν... μάσησε, αλλά προκάλεσε τον παίκτη σε καυγά και χρειάστηκε η παρέμβαση των stewards για να τον απομακρύνουν!

And the prize for this season’s most lairy ballboy goes to… Tranmere Rovers ( cc @nadderley ) pic.twitter.com/IgDGI8j63v