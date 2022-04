Μετά την τελευταία επικράτηση της Λίβερπουλ επί της Μάντσεστερ Σίτι, ο Γιούργκεν Κλοπ έφτασε τις 10 νίκες απέναντι στον Πεπ Γκουαρδιόλα κι έγραψε ιστορία.

H Λίβερπουλ μπορεί να αγχώθηκε στις καθυστερήσεις του ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι, όμως εν τέλει πήρε τη νίκη με 3-2 και προκρίθηκε στον τελικό του FA Cup (14 Μαΐου), όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Τσέλσι - Κρίσταλ Πάλας.

Με αυτή τη νίκη, ο Γιούργκεν Κλοπ κατάφερε να κερδίσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα για δέκατη φορά, κάτι που κανείς άλλος προπονητής δεν έχει πετύχει στην ιστορία. Ετσι με αυτόν τον τρόπο ο Γερμανός προπονητής ξεπέρασε τον τεχνικό των Πολιτών στις μεταξύ τους μάχες, μιας κι έχει μία νίκη παραπάνω.

Οι προπονητές με τις περισσότερες νίκες επί του Πεπ Γκουαρδιόλα:

Jürgen Klopp has become the first coach to defeat Pep Guardiola 10 times:



Their record:

🔴 Klopp: 10 wins

🤝 5 draws

🔵 Guardiola: 9 wins pic.twitter.com/e6eSZnGEbC