Η διοίκηση της Λίβερπουλ κατέθεσε επίσημο αίτημα για μεταφορά του παιχνιδιού κόντρα στη Νιουκάστλ για το πρωτάθλημα, παιχνιδιού που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 30 Απριλίου στις 2.30 το μεσημέρι.

Ο Γιούργκεν Κλοπ επανέλαβε με τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου για τον ημιτελικό του FA Cup κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι την δυσαρέσκεια των ανθρώπων της Λίβερπουλ για το πρόγραμμα της ομάδας τις επόμενες εβδομάδες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν θέλει κάποιος να μας δημιουργήσει πρόβλημα, τότε προγραμματίζει τον αγώνα με τη Νιουκάστλ στις 2.30 το μεσημέρι του Σαββάτου».

Έτσι, οι Reds κατέθεσαν επίσημο αίτημα στην Premier League για τον επαναπρογραμματισμό του παιχνιδού κόντρα στη Νιουκάστλ που έχει οριστεί για το μεσημέρι του Σαββάτου στις 30 του μηνός.

Ο Γερμανός τόνισε πως δεν κατανοεί την συγκεκριμένη απόφαση, αφού με βάση το υπάρχον πρόγραμμα η ομάδα του θα υποδεχθεί την επόμενη Τετάρτη 27/4 την Βιγιαρεάλ για τα ημιτελικά του Champions League, θα πρέπει να ταξιδέψει στον αγγλικό βορρά το Σάββατο το πρωί για να αντιμετωπίσει τη Νιουκάστλ το ιδιο μεσημέρι, ενώ πριν καλά-καλά επιστρέψει στο Λίβερπουλ θα χρειαστεί να μπει και πάλι στο αεροπλάνο με προορισμό την Ισπανία για τη ρεβάνς με το «κίτρινο υποβρύχιο» το βράδυ της Τρίτης.

«Η λίγκα και οι τηλεοπτικοί σταθμοί πραγματικά πρέπει έστω να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Δεν έχω ακούσει κάτι, κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου αλλά νομίζω ότι είναι κομμάτι κοινής λογικής το να αλλάξει τουλάχιστον η ώρα του παιχνιδιού», συμπλήρωσε ο Kloppo.

Μένει να δούμε αν η Premier League θα κάνει δεκτό το αίτημα των «Κόκκινων», οι οποίοι ετοιμάζονται πυρετωδώς για τον μεγάλο ημιτελικό του Σαββάτου.

