Ο Χρήστος Τζόλης συγκαταλέχθηκε στη λίστα του CIES με τους 50 κορυφαίους σε χρηματιστηριακή αξία παίκτες κάτω των 23 ετών, που έκαναν ντεμπούτο στα Top-5 πρωταθλήματα τη φετινή σεζόν.

Η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Premier League και τη Νόριτς το περασμένο καλοκαίρι εκτόξευσε τη χρηματιστηριακή αξία του σε οκταψήφιο ποσό. Τα Καναρίνια ξόδεψαν 11 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από τον ΠΑΟΚ με συμβόλαιο ως το 2026 και μπορεί ο Έλληνα επιθετικός να μην έχει πάρει τον χρόνο συμμετοχής που θα επιθυμούσε στην πρώτη του σεζόν στο Νησί, αλλά παραμένει ένας από τους 50 κορυφαίους σε αξία παίκτες των μεγάλων πρωταθλημάτων.

Αυτό ανέδειξε η έκθεση του CIES Football Observatory για τους ποδοσφαιριστές κάτω των 23 ετών που έκαναν ντεμπούτο στις Top-5 λίγκες τη φετινή σεζόν. Ο Θεσσαλονικιός επιθετικός φιγουράρει στη θέση Νο45 με χρηματιστηριακή αξία 10,7 εκατομμύρια ευρώ, σε μια λίστα που περιλαμβάνει ονόματα όπως ο Γκάβι της Μπαρτσελόνα, ο Ντόμινικ Σόμποζλαϊ της Λειψίας και ο Νούνο Μέντες της Παρί Σεν Ζερμέν.

Από τη λίστα απουσιάζουν, φυσικά, παίκτες όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Πέδρι, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ή ο Μπουκάγιο Σακά, οι οποίοι αγωνίζονται τα τελευταία χρόνια στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Top estimated transfer values as per @CIES_Football algorithm 📊 for U2⃣3⃣ big-5 league rookies 🌱 #JoškoGvardiol 🇭🇷 ahead of @RBLeipzig teammate #DominikSzoboszlai 🇭🇺 & @FCBarcelona's #PabloGavi 🇪🇸 despite contract ending in 2023 🤑 Top 5⃣0⃣ 👉 https://t.co/cB6QWctZIw pic.twitter.com/SvadXArgp5