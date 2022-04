Ό,τι κατάφερε να περάσει από τα μικρόφωνα του DAZN και όσα κατάφεραν ν' ακούσουν οι άνθρωποι του τηλεοπτικού δικτύου, αποκαλύπτουν πως Κλοπ και Πεπ συζητούσαν για τη σύζυγο του Γερμανού που βρισκόταν στις εξέδρες του Etihad.

Οι προπονητές των Λίβερπουλ και Σίτι έμειναν να συζητούν σαν δυο καλοί φίλοι μετά το ματς της Κυριακής που ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 2-2 και διατήρησε την διαφορά του ενός βαθμού ανάμεσα στους πρωτοπόρους «πολίτες» και τους διεκδικητές της κορυφής, «κόκκινους».

Κλοπ και Γκουαρδιόλα έχουν εξαιρετική σχέση κι έτσι άρχισαν να συζητούν... για τη σύζυγο του Γερμανού, η οποία είχε βρεθεί στην εξέδρα των φιλοξενούμενων στο Etihad!

Ο Πεπ του έδειξε πως θα έπρεπε να της έχει πει να πάει στα επίσημα, με τον Kloppo να του αποκαλύπτει: «Το ξέρω, της είπα να μην πάει στην εξέδρα. Είχε πάει και στο ματς με την Γιουνάιτεντ και παρά το γεγονός πως κατά λάθος στα γκολ δέχθηκε μια αγκωνιά, της άρεσε και ξαναπήγε»!

