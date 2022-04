Όχι μόνο επέστρεψε στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά η παρουσία του έκανε την Μπρέντφορντ να παίρνει μονάχα νίκες στα ματς που ο Κρίστιαν Έρικσεν έχει επιλεγεί για βασικός από τον Τόμας Φρανκ!

Ο Δανός μεσοεπιθετικός συνείσφερε σε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα για τη νέα του ομάδα. Οι «bees» το μεσημέρι της Κυριακής εκμεταλλεύτηκαν την κόπωση της Γουέστ Χαμ και το γεγονός πως το σύνολο του Μόγιες σκεφτόταν τον επαναληπτικό προημιτελικό με την Λυών, με αποτέλεσμα οι νεοφώτιστοι να φτάσουν στο 2-0 με τα γκολ των Εμπουεμό και Τόνεϊ.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν φυσικά και βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της ομάδας και πανηγύρισε ακόμα μια νίκη. Με τον άλλοτε αστέρα της Τότεναμ στην 11άδα, η Μπρέντφορντ πανηγυρίζει μόνο νίκες από την ημέρα που εκείνος για πρώτη φορά είδε τ' όνομά του στους βασικούς του Φρανκ σε ματς πρωταθλήματος!

Η αρχή έγινε από το εκτός έδρας 3-1 επί της Νόριτς όπου ο Δανός είχε συμμετοχή σε γκολ, ακολούθησε το 2-0 επί της Μπέρνλι στο Brentford Community Stadium και φυσικά κατεγράφη και η ιστορική νίκη επί της Τσέλσι με το επιβλητικό 4-1 στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Εκεί, ο Κρίστιαν Έρικσεν σκόραρε κιόλας, για πρώτη φορά στην Premier League από τον Δεκέμβρη του 2019, χαμογελώντας πλατιά προτού καν προλάβει να σηκωθεί από το έδαφος!

Και τώρα, ήρθε και το αποτέλεσμα απέναντι στα «σφυριά» να συνεχίζει το νικηφόρο σερί των... ευτυχισμένων «bees».

