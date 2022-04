Οι οπαδοί της Λίβερπουλ παρέμειναν στις κερκίδες του Έτιχαντ και μετά το φινάλε της αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Σίτι, κίνηση που κέρδισε την υπόκλιση του Γιούργκεν Κλοπ.

Μπορεί να μην είδαν την ομάδα τους να δραπετεύει με διπλό τίτλου από την έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, όμως εκείνοι συνέχισαν αγέρωχοι να τραγουδούν συνθήματα στις κερκίδες και μετά το φινάλε του αγώνα.

Μια κίνηση που κέρδισε μέχρι και τη βαθιά υπόκλιση του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος κατευθύνθηκε προς το μέρος που βρίσκονταν οι οπαδοί της Λίβερπουλ και με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τούς ευχαρίστησε θερμά για την αμέριστη υποστήριξή τους.

Jurgen Klopp going over to the Liverpool fans who have been kept inside the Etihad 👏



