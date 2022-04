Χείμαρρος ο Ντε Χέα: «Λυπηρό και ντροπή για τη Γιουνάιτεντ» (vid)

Ο Νταβίντ ντε Χέα δεν κρύφτηκε πίσω από το δάκτυλο του και χαρακτήρισε ντροπιαστική την ήττα που δέχθηκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Έβερτον.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Έβερτον και πλέον μόλις δύο νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια της, ούσα στην έβδομη θέση με 51 βαθμούς και στο -3 από την πρώτη πεντάδα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τα «ζαχαρωτά» ο Νταβίντ ντε Χέα, μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την ήττα και την εικόνα της ομάδας του, χαρακτηρίζοντας ντροπιαστικό το αρνητικό αποτέλεσμα πήραν οι «κόκκινοι διάβολοι».

«Είναι ντροπή από πλευράς μας για να είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν σκοράρουμε αλλά δεν δημιουργούμε τις κατάλληλες ευκαιρίες για γκολ. Δεν είμαστε αρκετά καλοί, αυτό είναι σίγουρο. Θα είναι δύσκολο να βρεθούμε στην τετράδα.

Η Έβερτον έπαιξε την Τετάρτη, ήταν νευρική μπορούσες να το καταλάβεις και ακόμα και έτσι καταφέραμε να χάσουμε. Βλέπεις ότι ήταν κουρασμένοι αλλά είχαν περισσότερη επιθυμία από εμάς, συνέχισαν να παλεύουν και έπαιξαν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Είναι πολύ λυπηρό που χάσαμε σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός πορτιέρε.

