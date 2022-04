Ο Γουέιν Ρούνεϊ ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου για την αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο, προτίμησε να ηρεμήσει τα πράγματα με ειλικρίνεια και χιούμορ, τονίζοντας πως όλοι ζηλεύουν τον Πορτογάλο αστέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εκτός από τον Λιονέλ Μέσι.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής των «κόκκινων Διαβόλων» Γουέιν Ρούνεϊ και ο βετεράνος της Λίβερπουλ Τζέιμι Κάραγκερ εξέφρσαν ανοιχτά ανοιχτά τις απόψεις τους στο SkySports και αμφότεροι θεωρούν πως το comeback του Πορτογάλου σούπερ σταρ στο «Ολντ Τράφορντ» δεν έχει ωφελήσει κανέναν.

«Δεν δούλεψε η επιστροφή του Κριστιάνο στη Γιουνάιτεντ. Εχει σκοράρει σημαντικά γκολ στο Champions League, σημείωσε το χατ-τρικ κόντρα στην Τότεναμ, αλλά νομίζω ότι αν κοιτάς το μέλλον του συλλόγου, πρέπει να πας με νεότερους και "πεινασμένους" παίκτες για να κάνουν το καλύτερο και να ανεβάσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια. Προφανώς ο Κριστιάνο δεν είναι ο παίκτης που ήταν όταν ήταν στα 20 του, και αυτό συμβαίνει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην συμπαίκτης του Κριστιάνο στο Sky Sports, Γουέιν Ρούνεϊ.

🗣 "He's a goal threat but the rest of the game they need more, they need young hungry players."



Wayne Rooney doesn't feel that signing Cristiano Ronaldo has worked out for Manchester United pic.twitter.com/fElNwiYEh1