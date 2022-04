Τα κόκκινα θα φοράει από τη νέα σεζόν ο 19χρονος wonderkid της Φούλαμ, Φάμπιο Καρβάλιο, μιας και η Λίβερπουλ έφτασε σε οριστική συμφωνία με τους Cottagers για την ολοκλήρωση της μεταγραφής αντί περίπου 8 εκατ. ευρώ!

Τον περασμένο Γενάρη έφτασε μια ανάσα από την ολοκλήρωση του deal, όμως τα «σφικτά» χρονικά περιθώρια τελικά μπλόκαραν τη μεταγραφή. Μερικούς μήνες αργότερα ωστόσο η Λίβερπουλ κατάφερε να φτάσει σε οριστική συμφωνία με τη Φούλαμ και να κάνει δικό της από τη νέα σεζόν τον 19χρονο wonderkid, Φάμπιο Καρβάλιο.

Όπως αποκάλυψε ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο με αποκλειστικό του δημοσίευμα, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο deal περιλαμβάνονται και ακόμη 2,7 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους.

Από την πλευρά του ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ έως το καλοκαίρι του 2027, με τις σχετικές ανακοινώσεις να είναι προγραμματισμένες για τον προσεχή Μάιο!

Τη φετινή σεζόν ο Καρβάλιο έχει καταφέρει να μαγέψει με τις εμφανίσεις του στην Championship, αφού σε 31 συμμετοχές μετράει 8 γκολ και επτά ασίστ.

