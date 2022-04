Η εποχή των κλασικών μαύρων παπουτσιών ποδοσφαίρου έχει περάσει, καθώς η Adidas λάνσαρε τα νέα ποδοσφαιρικά παπούτσια της με κρύσταλλα Swarovski στα Predator Edges.

Η Adidas αλλάζει το παιχνίδι με τα νέα παπούτσια ποδοσφαίρου που λάνσαρε στην αγορά. Προσθέτοντας κρύσταλλα Swarovski στις σχισμές του Predator Edge η πολυεθνική εταιρεία δίνει νέο αέρα στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Τα νέα «χρυσά» παπούτσια, τα οποία δεν διαθέτουν κορδόνια, είναι αποκλειστικά για την Adidas και το Pro Direct Soccer και είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία. Μόνο που για να τα προμηθευτεί κανείς, θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς η αξία τους φτάνει τα 300 ευρώ!

Adidas’ new Predator Edge boots are adorned with… Swarovski crystals!! 👀 RRP: £300 Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/eZLuc1PTon

Παίκτες όπως οι Πολ Πογκμπά, Τζούντ Μπέλιγχαμ και Ντιόγκο Ζότα έχουν φροντίσει ήδη να ανανεώσουν τη γκαρνταρόμπα τους με τα Predator Edge και να πρωταγωνιστήσουν στα γήπεδα.

