Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι βέβαιος ότι Μοχάμεντ Σαλάχ και Λίβερπουλ θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί και για τα επόμενα χρόνια.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι έτοιμος να αποδεχθεί τη νέα πρόταση ανανέωσης που θα του κάνουν οι «Reds», παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια περί αποχώρησης του από τον «Άνφιλντ».

Ακόμα και ο Γιούργκεν Κλοπ εμφανίστηκε σίγουρος για την ανανέωση του 29χρονου Αιγύπτιου μεσοεπιθετικού με την Λίβερπουλ, ο οποίος σε 37 παιχνίδια έως τώρα μετράει 28 τέρματα και 10 ασίστ κι έχει συμβάλει τα μέγιστα προκειμένου οι «Reds» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και ζωντανοί στο κυνήγι του τίτλου.

«Είμαι χαρούμενος γιατί δεν υπάρχει κάτι νέο να πω. Οι καθοριστικές πλευρές συζητούν μεταξύ τους και αυτό είναι το μόνο που χρειάζομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ενόψει της αποψινής (05/04, 22:00) αναμέτρησης με την Μπενφίκα για τα προημιτελικά του Champions League.

🗣 "There's nothing new to say"



Jurgen Klopp responded to questions about Mohamed Salah's contract talks at Liverpool as well as looking ahead to their Champions League quarter-final 👇pic.twitter.com/QGWQgaLPSV