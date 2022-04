Η Άρσεναλ ισοπεδώθηκε από την Πάλας στο Selhurst Park και τελικά μονάχα ένας πιτσιρίκος με τη φανέλα των «κανονιέρηδων» ήταν εκείνος που σκόραρε ... εκ μέρους της ομάδας του Αρτέτα, στην ανάπαυλα του ματς.

Οι «κανονιέρηδες» χαροποίησαν τις Τσέλσι και Τότεναμ στην 4άδα, αλλά και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τις κάτω θέσεις, αφού οι «κόκκινοι διάβολοι» ελπίζουν ακόμα σε κάτι πολύ καλύτερο αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Η Πάλας με τους Ματετά, Αγιού και Ζαχά διαμόρφωσε το τελικό 3-0 το βράδυ της Δευτέρας και από πλευράς Άρσεναλ μονάχα ένας πιτσιρικάς με τη φανέλα της ομάδας ήταν εκείνος που σκόραρε, στην ανάπαυλα.

Στο... ευχάριστο διάλειμμα μετά το πρώτο 45λεπτο στο Selhurst Park, ένας μικρούλης οπαδός των «κανονιέρηδων» κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και μάλιστα, έκανε χειρονομία προς τους φίλους της Πάλας να σιωπήσουν.

Βέβαια, αυτή η κίνηση του γύρισε μπούμερανγκ αφού η ομάδα του ηττήθηκε, ωστόσο, ο πιτσιρίκος το έζησε το όνειρο.

No goals for Arsenal so far, maybe they'll find inspiration from this young fan 🤣 👏 pic.twitter.com/6jKCKXttdE