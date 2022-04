Με 5 ασίστ σε 10 ματς πρωταθλήματος μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τον Φλεβάρη και μετά, ο Ντέγιαν Κουλουσέφσκι είναι ο κορυφαίος σε ασίστ από τη μέρα που έκανε ντεμπούτο με την Τότεναμ!

Μαζί με τον Μπεντακούρ μετακόμισαν παρέα από το Τορίνο και την Γιουβέντους στο Λονδίνο για χάρη του Κόντε και των «σπιρουνιών». Και φαίνεται ότι ήδη έχει κάνει τους ανθρώπους της νέας του ομάδας να σκέφτονται πως έπραξαν πολύ σωστά που τον έκαναν δικό τους και έχουν προσθέσει ποιότητα στα χαφ.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής μετά και το 5-1 επί της Νιούκαστλ την Κυριακή, έχει καταφέρει μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τον Φεβρουάριο και μετά, να έχει συμμετοχή σε 7 τέρματα στην Premier League, με 2 δικά του γκολ και 5 ασίστ προς τους συμπαίκτες του.

Αυτός ο αριθμός των «σερβιρισμάτων» που έχει προσφέρει για να σκοράρουν οι υπόλοιποι, είναι ο μεγαλύτερος που παρατηρείται στην Premier League από τον Φλεβάρη και μετά, μετρώντας το χρονικό διάστημα της παρουσίας του Κουλουσέφσκι στη Λίγκα.

Μαζί του είναι ο Χάρι Κέιν με 5 ασίστ μέσα στο 2022, ενώ στις 4 βρίσκεται και ο Αλεκσάντρ Λακαζέτ.

🇸🇪Tottenham Hotspur Forward Dejan Kulusevski’s Display Against Newcastle Utd:



🎯 Assist: 1

🦶 Touches: 47

🧩 Passing Accuracy: 31/33 (94%)

💪 Duels Won: 8

🔐 Tackles: 3



🔥 No player has registered more Premier League assists than Kulusevski (5) in 2022.#THFC | #COYS | #TOTNEW pic.twitter.com/UMFOev3QCU