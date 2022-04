H σύζυγος του Τιάγκο Σίλβα υπερασπίζεται τον Βραζιλιάνο στόπερ της Τσέλσι: «Είναι 37 και παίζει σαν να είναι 20 ετών» (vid)

Η σύζυγος του Τιάγκο Σίλβα, Μπελ, έσπευσε να υπερασπιστεί τον Βραζιλιάνο αμυντικό της Τσέλσι, μετά τα σχόλια που άκουσε για την απόδοσή του στην ήττα που υπέστη ομάδα του από την Μπρέντφορντ.

Επειτα από 83 ολόκληρα χρόνια, η Μπρέντφορντ διέλυσε με 4-1 στο Λονδίνο την Τσέλσι, η οποία γνώρισε μία από τις πιο βαριές ήττες την τρέχουσα σεζόν. Μετά το τέλος του αγώνα, δεν ήταν λίγοι οι οπαδοί των «μπλε», οι οποίοι τα έβαλαν με τους παίκτες του Τόμας Τούχελ και την απόδοσή τους.

Ενας από αυτούς που δέχθηκαν έντονη κριτική ήταν και ο Τιάγκο Σίλβα, τον οποίο έσπευσε να υπερασπιστεί η σύζυγός του, Μπελ Σίλβα. Η Βραζιλιάνα όπως δήλωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα social media έγινε έξαλλη όταν άκουσε τον σπίκερ να λέει πως ο Τιάγκο Σίλβα δεν επιτίθεται σωστά, γι' αυτό και φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

«Είμαι εδώ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Μόλις άκουσα από τον σχολιαστή, ότι ο ο Τιάγκο Σίλβα δεν επιτίθεται αρκετά. Σεβαστείτε τον Τιάγκο Σίλβα γιατί ο Τιάγκο Σίλβα έφτασε χθες, ο Τιάγκο Σίλβα έπαιξε για τη Βραζιλία, ο Τιάγκο Σίλβα είναι πολύ κουρασμένος, ο Τιάγκο Σίλβα είναι 37 ετών και παίζει σαν να είναι 20 ετών. Οπότε σεβαστείτε τον, δεν είναι μηχανή. Πρέπει να χαλαρώσει, εντάξει;», ανέφερε στο μήνυμά της στα social media η Μπελ Σίλβα.

Thiago Silva's wife, Belle, was not happy with the commentator's comments regarding the #Chelsea centre-back.



[via iG: bellesilva] pic.twitter.com/TwtcEhNzRm