Ανατροπή δεδομένων φαίνεται πως έχουμε, καθώς ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι πολύ κοντά στο να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Λίβερπουλ.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός δεν θα ανανέωνε τη συνεργασία του με την Λίβερπουλ, δημοσίευμα της Mirror αποκάλυψε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν τελικά σε συμφωνία για να συνεχίσουν μαζί και τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι έτοιμος να αποδεχθεί τη νέα πρόταση ανανέωσης που θα του κάνουν οι «Reds». Αυτή θα αφορά συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, με απολαβές που θα αγγίζουν τις 500.000 λίρες ανά εβδομάδα!

Το συμβόλαιο του Αιγύπτιου μεσοεπιθετικού με την Λίβερπουλ ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2023 και οι συζητήσεις για παράταση της παραμονής του στο «Άνφιλντ» δεν έχουν προχωρήσει τους τελευταίους μήνες. Αυτή τη φορά μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από το Νησί κι αν η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ κατάφερε να διατηρήσει στο ρόστερ της έναν από τους πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές που έχει.

EXCLUSIVE: Mohamed Salah finally on brink of agreeing new Liverpool contract for rest of his career | @riccosrant



Full details: https://t.co/YMrTp4s3Zw pic.twitter.com/d7I7SsswBi