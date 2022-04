Κλοπ: «Αν δεν μπορείτε να φωνάξετε και να τραγουδήσετε, μείνετε σπίτι»! (vid)

Ο Κλοπ έκανε έκκληση προς τους οπαδούς να δημιουργήσουν τρομερή ατμόσφαιρα το μεσημέρι του Σαββάτου απέναντι στην Γουότφορντ, αλλιώς να μείνουν σπίτι και να δώσουν αλλού τα εισιτήρια!

Ο Γερμανός προπονητής ζητάει αυτή τη στιγμή περισσότερο από κάθε άλλη φορά την δύναμη και την ώθηση του κόσμου προς τους ποδοσφαιριστές του.

«Τα παιδιά γύρισαν από κάθε μέρος του πλανήτη, κάναμε μόλις μια προπόνηση σήμερα, έχουν παίξει σε πολύ διαφορετικά συστήματα, έπρεπε να θυμηθούν σήμερα αυτό που παίζουμε εμείς.

Αν δεν μπορείτε να φωνάξετε και να τραγουδήσετε για την ομάδα, μείνετε σπίτι και δώστε αλλού τα εισιτήριά σας! Θέλω την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει παρατηρηθεί σε ματς των 14:30 (ώρα Ελλάδας)» ήταν η δήλωση του Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς με την Γουότφορντ!

🗣 "If you can't shout, and sing, stay at home and give your ticket to somebody else please."



Jurgen Klopp calls on the Liverpool fans to create a sensational atmosphere at Anfield against Watford pic.twitter.com/nO5QgYJLrE