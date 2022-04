Ο Κέιν κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου στην Premier League για τον μήνα Μάρτιο και με αυτή τη διάκριση έπιασε το ρεκόρ του Αγουέρο, έχοντας όλο τον καιρό μπροστά του για να γίνει ο απόλυτος record-man.

Πήρε μπρος και η Τότεναμ τον έχει τρομερή ανάγκη. Ακόμα κι αν η φετινή σεζόν δεν έχει να προσφέρει πλέον κάτι στα «σπιρούνια» πέρα από τη διατήρηση μιας ευρωπαϊκής θέσης για την επόμενη σεζόν, ο Χάρι Κέιν ξαναβρήκε τον καλό του εαυτό και τα σίγουρα πατήματά του στο χορτάρι.

Πλέον, είναι και ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League για τον μήνα Μάρτιο, με 4 γκολ και 2 ασίστ σε 4 αναμετρήσεις πρωταθλήματος.

Αυτό το βραβείο είναι το 7ο για τον Άγγλο επιθετικό όσον αφορά της διακρίσεις για τον κάθε μήνα ξεχωριστά στην Λίγκα, ενώ, 7 είχε και ο μέχρι πρότινος κορυφαίος, Σέρχιο Αγουέρο.

Ο Κέιν έχει πλέον όλο τον καιρό μπροστά του για να γίνει ο κορυφαίος σε αυτό το κομμάτι, αν καταφέρει και συνεχίσει σε θετική τροχιά και φυσικά έχει την συμβολή που πρέπει στα αποτελέσματα της Τότεναμ.

Back in top form ✨



Harry Kane is your @easportsfifa Player of the Month for a SEVENTH time - no #PL player has ever won more #PLAwards | @HKane pic.twitter.com/77KPOsCX25