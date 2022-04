Ο Ουκρανός μέσος Αντρέι Κραβτσούκ αποχώρησε από την Τορπέντο Μόσχας και η Μάντσεστερ Σίτι του άνοιξε τις πόρτες για να προπονείται μαζί της, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανάγκασε τον νεαρό Αντρέι Κραβτσούκ να φύγει από την Τορπέντο Μόσχας. Ελυσε το συμβόλαιό με την ρωσική ομάδα και ταξίδεψε στο Μάντσεστερ, όπου εκεί η Σίτι του άνοιξε τις πόρτες για να προπονείται μαζί με την Κ23 των πρωταθλητών Αγγλίας, μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Αισθάνθηκα πολύ άβολα. Έπαιζα σε μία χώρα που εισέβαλε στην πατρίδα μου. Το να φύγω από το σύλλογο ήταν μονόδρομος. Ο κόσμος στην Ουκρανία δεν θα με καταλάβαινε αν συνέχιζα να αγωνίζομαι εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρ' όλα αυτά, η οικογένεια του Κραβτσούκ βρίσκεται στο Κίεβο, με τον αδερφό του, Άλεκς, να έχει καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις, για να υπερασπιστεί τη χώρα του.

«Του λέω κάθε μέρα πόσο υπερήφανος είμαι για εκείνον, όχι μόνο επειδή προστατεύει την οικογένειά μας, αλλά όλη τη χώρα και τον ουκρανικό λαό. Μένει και πολεμάει. Είμαι πραγματικά ανήσυχος. Είμαι σε γκρουπ στο τηλέφωνο και πάντα λαμβάνω μηνύματα με ειδοποιήσεις για βομβαρδισμό. Κάθε φορά που έρχονται αυτές οι ειδοποιήσεις, αγχώνομαι. Η μόνη σκέψη είναι ότι η οικογένειά μου μπορεί να σκοτωθεί»

Ukrainian midfielder Andriy Kravchuk (23) is training with #ManCity after leaving his club in Russia due to the war.



Here he is pictured with Jason Wilcox and Oleksandr Zinchenko. 🇺🇦💙 @RisingBallers_ pic.twitter.com/nzmLkGuuUE