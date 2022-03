Εντονες αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που δείχνει τον Μπεν Τσίλγουελ και την παρέα του να παίζουν διελκυστίνδα με μια τίγρη σε ζωολογικό κήπο.

Ο Μπεν Τσίλγουελ, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου λόγω ενός τραυματισμού στο γόνατο, με αποτέλεσμα η σεζόν να λήξει πρόωρα για εκείνον. Ετσι, έχει αρκετό χρόνο μπροστά του μέχρι να επανέλθει στα γήπεδα.

Γι' αυτό και θέλησε μαζί με τους φίλους του να διασκεδάσουν πηγαίνοντας σε ζωολογικό κήπο στη Φλόριντα. Μόνο που στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media δείχνει τον Τσίλγουελ και την παρέα του να παίζουν διελκυστίνδα με μια τίγρη σε αιχμαλωσία.

Το συγκεκριμένο «παιχνίδι» έχει ως εξής. Από μια τρύπα περνούν ένα χοντρό σχοινί στο κλουβί της τίγρης, η οποία αρπάζει με το στόμα την άκρη του όπου είναι δεμένο ένα κοτόπουλο. Την άλλη άκρη του σχοινιού την τραβούν επισκέπτες οι οποίοι και κερδίζουν τη διελκυστίνδα.

Η συγκεκριμένη ενέργεια του Τσίλγουελ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και συγκεκριμένα της Βασιλικής Εταιρείας για την Πρόληψη της Σκληρότητας στα Ζώα, η οποία κατέκρινε τον αμυντικό της Τσέλσι.

«Δεν πιστεύουμε ότι αυτή η δραστηριότητα προάγει το σεβασμό για αυτά τα άγρια ζώα και δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά για δημόσια ψυχαγωγία. Οι ζωολογικοί κήποι δηλώνουν συχνά ότι στόχος τους είναι να εκπαιδεύσουν το κοινό και να έχουν θετική επιρροή στη συμπεριφορά των επισκεπτών με τρόπους που θα ωφελήσουν άμεσα», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της RSPCA.

Ben Chilwell has been challenged by animal welfare chiefs over a tug-of-war challenge with a tiger



[@TheSun] pic.twitter.com/EYdgJxZnXv