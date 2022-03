H αμερικανική επενδυτική εταιρεία Elliot, στην οποία ανήκει η Μίλαν και έχει εμπλοκή στη Λιλ στηρίζει οικονομικά την πρόταση του Νικ Κάντι στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς για την εξαγορά της Τσέλσι.

Ο Νικ Κάντι έχει κάνει μια από τις πέντε προτάσεις εξαγοράς της Τσέλσι που έχει στα χέρια του ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Ο Βρετανός κατασκευαστής ακινήτων και υποστηρικτής των «Μπλε» από παιδί, βελτίωσε την αρχική του προσφορά, με τη νέα να ξεπερνάει τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην προσπάθεια του να αποκτήσει την αγαπημένη του ομάδα ο Κάντι έχει και έναν δυνατό «συμπαίκτη».

Ο λόγος για την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Elliot, η οποία έχει υπό την κατοχή της τη Μίλαν, ενώ έχει εμπλακεί οικονομικά εδώ και καιρό και στη Λιλ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Sky News» οι Αμερικανοί συμμετέχουν οικονομικά στην προσφορά του Κάντι, όμως σε περίπτωση που ολοκληρωθεί το «deal» το μερίδιο τους θα είναι κάτω από το όριο που έχει θέσει η UEFA για τη διπλή ιδιοκτησία συλλόγων, ενώ δεν θα έχουν εμπλοκή στα διοικητικά της Τσέλσι.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, αν δύο ομάδες έχουν τον ίδιο μεγαλομέτοχο και κληρωθούν η μια ενάντια στην άλλη, τότε η διοίκηση θα κληθεί να αποφασίσει ποια από τις δυο θα αποσυρθεί.

Exclusive: Elliott Management, the US-based owner of AC Milan, has agreed to become a minority investor in Chelsea FC if the property developer Nick Candy’s takeover bid for the club is successful. Bidders may learn today if they have been shortlisted. https://t.co/Wm1i8ulG8t