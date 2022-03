Ο αριστερός μπακ της Άστον Βίλα, Άσλεϊ Γιάνγκ, υποστήριξε ότι η Άρσεναλ μετά τη νίκη επί της ομάδας του, πανηγύρισε σαν να κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Η Άρσεναλ χρειάστηκε αρκετή υπομονή, συγκέντρωση κι ένα γκολ για τη νίκη (1-0) επί της Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ και να διατηρηθεί σε τροχιά εξασφάλισης της 4άδας με υπεροχή έναντι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πλέον απομένουν δέκα αγώνες και η Άρσεναλ βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, μιας και έχει καταφέρει να νικήσει τα έξι από τα επτά τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Γι' αυτό και μετά το τέλος του αγώνα με τους «χωριάτες» οι «κανονιέρηδες» ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς.

Κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον Άσλεϊ Γιανγκ ο οποίος στις δηλώσεις του τόνισε ότι η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πανηγύρισαν τη νίκη σαν να κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλήματος.

«Θέλουμε να το κάνουμε αυτήν την έδρα ένα δύσκολο μέρος και νομίζω ότι είναι μία δύσκολη έδρα. Είδατε τον τρόπο που πανηγύρισαν, για να είμαι ειλικρινής ήταν σαν να κέρδισαν το πρωτάθλημα. Αλλά δείχνει ότι το βρήκαν δύσκολο. Θέλουμε να είμαστε σε εκείνες τις ευρωπαϊκές θέσεις. Θέλουμε να φέρουμε τον σύλλογο πίσω εκεί, και όλοι έχουν αυτή τη φιλοδοξία να επιστρέψουν εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 36χρονος μπακ στο VillaTV.

