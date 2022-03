Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, ο Φρανκ Λάμπαρντ παραδέχθηκε ότι έσπασε το χέρι του.

Ο Ιβόμπι με γκολ στο 98ο λεπτό λύτρωσε την Εβερτον, έδωσε τη νίκη 1-0 κόντρα στη Νιουκάστλ κι έστειλε την ομάδα του στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη. Ενα ματς το οποίο στιγματίστηκε από την είσοδο του ακτιβιστή, ο οποίος έδεσε τον λαιμό του στο κάθετο δοκάρι της εστίας των «ζαχαρωτών».

Ο Φρανκ Λάμπαρντ από την πλευρά του πανηγύρισε έξαλλα την πολύτιμη αυτή νίκη, με αποτέλεσμα να σπάσει το χέρι του, όπως άλλωστε αποκάλυψε στις δηλώσεις που πραγματοποίησε μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Με κάποιο τρόπο έσπασα το χέρι μου αλλά το δέχομαι από τη στιγμή που πήραμε τους τρεις πόντους! Ήταν πάνω στους πανηγυρισμούς για το γκολ. Δεν το συνειδητοποίησα εκείνη την ώρα, όμως όσο συνεχιζόταν το παιχνίδι, ο πόνος μεγάλωνε. Είναι εντάξει πάντως, δεν με νοιάζει.

Ήταν μία εκπληκτική βραδιά και χρειαζόμαστε τέτοιες βραδιές αφού ο δρόμος είναι μακρύς. Θα πρέπει να τις απολαύσουμε και θα πρέπει να βρούμε τι είναι αυτό που μας οδήγησε στη νίκη. Ήταν το ομαδικό πνεύμα, η ομοψυχία. Μίλησα στους παίκτες μέσα στην εβδομάδα και αρκετοί βγήκαν μπροστά απόψε».

Frank Lampard is BUZZING!



He knows how important that goal could be! 🔵#EVENEW #PLonPrime pic.twitter.com/qiXEqHQVDs