Από το 2018 κι έπειτα Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ κυριαρχούν στην Premier League, έχοντας συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη ομάδα της Αγγλίας.

Ακόμη μία νίκη κατάφερε να κατακτήσει η Λίβερπουλ, αυτή τη φορά με 2-0 της Άρσεναλ και πλέον βρίσκεται στο -1 από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι. Πριν μερικούς μήνες η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα απολάμβανε τη μοναξιά στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας χτίσει μια διαφορά 13 βαθμών, αλλά με ματς περισσότερο. Πλέον όμως οι «Reds» έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή τους, πηγαίνουν από νίκη σε νίκη και το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η μάχη θα είναι μέχρι τέλους.

Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ κυριαρχούν ολοκληρωτικά τα τελευταία χρόνια στην Premier League, έχοντας ανεβάσει σε τεράστιο βαθμό το επίπεδο δυσκολίας. Αυτό αποδεικνύεται κι από το γεγονός ότι από το 2018 μέχρι και σήμερα, οι δυο τους έχουν τους περισσότερους βαθμούς στο αγγλικό πρωτάθλημα και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες.

Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι η διαφορά μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ είναι στον πόντο! Από τη σεζόν 2018/19 οι Πολίτες έχουν συγκεντρώσει συνολικά 335 βαθμούς, ενώ οι «Reds» 334! Η μόνη διαφορά είναι ότι από τότε η ομάδα του Γκουαρδιόλα έχει δύο κούπες, ενώ εκείνη του Κλοπ μετράει ένα πρωτάθλημα.

Στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης συναντάμε την Τσέλσι, η οποία έχει συγκεντρώσει σε αυτό το διάστημα 264 βαθμούς. 70 βαθμούς πιο χαμηλά, από την δεύτερη Λίβερπουλ. Σαφέστατα μιλάμε για μία τεράστια διαφορά, η οποία χρειάζεται αρκετά χρόνια για να καλυφθεί. Την τετράδα συμπληρώνει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 78 λιγότερους βαθμούς από την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Most points won in the Premier League since the start of the 2018/19 season:



◉ 335 - Man City 🏆🏆

◎ 334 - Liverpool 🏆



ONE. POINT. GAP.