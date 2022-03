Και πως να μην το κάνει; Ο Γιούργκεν Κλοπ γνωρίζει πολύ καλά τον μεγάλο ρόλο που μπορεί να παίξει ο κόσμος της Λίβερπουλ στην διεκδίκηση του φετινού τίτλου και έκανε τον κλασσικό πανηγυρισμό του και στο «Έμιρεϊτς»!

Είναι ο άνθρωπος που θέλει να διατηρείται ο ισχυρός δεσμός ομάδας και κόσμου. Θέλει να δίνει συνεχώς «τροφή» στους οπαδούς ώστε ν' αντιλαμβάνονται την αυτοπεποίθηση των παικτών στο γήπεδο και φυσικά να δίνουν κι εκείνοι την απαραίτητη ώθηση. Ειδικά τώρα που η Λίβερπουλ παραμένει εντός όλων των στόχων, μετά και την κατάκτηση του Carabao Cup!

Λίγο μετά το 2-0 επί της Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς» ο Γερμανός προπονητής πανηγύρισε όπως το συνηθίζει μπροστά στο Kop. Τώρα, όμως, το έκανε... εκτός έδρας. Ωστόσο, πλέον η Λίβερπουλ το έχει ανάγκη αυτό. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε στιγμή. Το κόκκινο τρένο συνεχίζεται, έφτασε στο -1 από τη Σίτι και ο Κλοπ έδειξε ότι η ομάδα του ορέγεται πλέον με τρέλα την κορυφή!

