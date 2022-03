Ο Κέιν έγινε ο πρώτος σκόρερ σε εκτός έδρας ματς στην Premier League (vid)

O 29χρονος φορ της Τότεναμ «έγραψε» ιστορία στην αποψινή αναμέτρηση των λονδρέζων κόντρα στην Μπράιτον.

Ιστορία «έγραψε» απόψε (16/3) ο Χάρι Κέιν, όταν ο φορ της Τότεναμ διπλασίασε τα τέρματα των Λονδρέζων στο ματς με τη Μπράιτον και αυτό γιατί έφτασε τα 95 γκολ σε εκτός έδρας αναμετρήσεις στην Premier League.

Αυτόματα είναι ο παίκτης με την κορυφαία σχετική επίδοση στη διοργάνωση, αφού μέχρι πρότινος μοιράζονταν την κορυφή μαζί με τον Γουέιν Ρούνεϊ.

95 - Harry Kane has scored 95 goals in 139 appearances away from home in the Premier League, becoming the competition's all-time top scorer in away games despite making 104 fewer such appearances than second-place Wayne Rooney. Undaunted. pic.twitter.com/YUekCDniVH