Ο Γκουαρδιόλα έγινε το κεντρικό πρόσωπο εταιρείας για την προσπάθεια να σταματήσει η κρίση του νερού. Να βοηθήσει ο άνθρωπος για τη βελτίωση της ζωής, ν' αντιμετωπιστούν συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να διαδοθεί η ανακύκλωση.

Ο Καταλανός προπονητής δίνει το σύνθημα. Το ποδόσφαιρο έχει τεράστια δύναμη. Η εστρατεία LetsSolveWater τον επέλεξε και ο κόουτς της Μάντσεστερ Σίτι – που είναι γνωστός για την ευαισθησία που δείχνει σε θέματα της ανθρώπινης ζωής και όσων παραγόντων την επηρεάζουν – έδωσε τον καλύτερό του εαυτό.

«Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο απ' όσο πιστεύει ο καθένας. Τα σκουπίδια μπλοκάρουν τις αποχετεύσεις, προκαλούν πλημμύρες, γεμίζουν μικρόβια τον ωκεανό και το νερό που πίνουμε. Οι εταιρείες δίνουν πολλά για τον καθαρισμό του νερού και γι' αυτό κοστίζουν και περισσότερο. Και επιπλέον, για εκατομμύρια κόσμο, το νερό δεν είναι μια τόσο δεδομένη κατάσταση...

Και με την κλιματική αλλαγή, το νερό γίνεται ακόμα λιγότερο. Πρέπει όλοι να δράσουμε. Να κάνουμε το κάθε επόμενο βήμα. Να κάνουμε την κάθε κίνηση να μετράει. Όπως παλεύουμε για το δίκαιο, έτσι πρέπει ενωμένοι να δουλέψουμε γιατί το νερό είναι η ζωή μας. Ας ξεκινήσουμε ένα κίνημα. Και ας καθαρίζουμε τα σκουπίδια, όπου μπορούμε... Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε» λέει ο Πεπ στο βίντεο που η αλήθεια είναι ότι «χτυπάει» στο συναίσθημα.

