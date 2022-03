O Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαίωσε πως ο Moχάμεντ Σαλάχ θα είναι μάχιμος για το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, εν αντιθέσει με τους Κώστα Τσιμίκα - Τζέιμς Μίλνερ.

Η Λίβερπουλ μετά τη «γκέλα» της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας του Πατρίκ Βιεϊρά, έχει τη μεγάλη ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά της από την κορυφή στον έναν βαθμό αν καταφέρει να επικρατήσει της Άρσεναλ στο «Emirates». Τα ευχάριστα νέα για τον Γιούργκεν Κλοπ, είναι πως μπορεί να υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του πρώτου σκόρερ της ομάδας του, Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος σταρ είχε αποχωρήσει με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση με τη Μπράιτον, λίγο μετά το 20ο του γκολ στην τρέχουσα Premier League, τη Δευτέρα (14/3) δεν προπονήθηκε, όμως σήμερα (15/3) όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Γερμανός τεχνικός των «Reds» θα προπονηθεί κανονικά και θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι στο Λονδίνο.

«Ο Σαλάχ είναι σκληρός. Είχε ένα μικρό χτύπημα, ήμασταν αρκετά τυχεροί με αυτό. Ήταν πρησμένο, επώδυνο, χθες όμως ήταν λίγο λιγότερο πρησμένο, λιγότερο επώδυνο. Τώρα έλαβα το μήνυμα πριν από τη συνέντευξη Τύπου ότι είναι έτοιμος να προπονηθεί. Θα δούμε πώς θα είναι», ανέφερε ο Γιούργκεν Κλοπ στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με τους «Κανονιέρηδες».

Στη διάθεση του Γερμανού επιστρέφει ο Ιμπραΐμα Κονατέ, όμως από την άλλη δεν θα έχει στη διάθεση του τόσο τον Κώστα Τσιμίκα όσο και τον Τζέιμς Μίλνερ, καθώς αμφότεροι ταλαιπωρούνται από ίωση.

