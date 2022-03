Το θέμα των εισιτηρίων και της μπουτίκ αναμένεται ν' αλλάξει άμεσα για την Τσέλσι, μετά τις νέες σκέψεις που έκαναν στην Κυβέρνηση αναφορικά με τις κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς και τον τρόπο που επηρεάζεται η ομάδα.

Λόγω της απόφασης να συμπεριληφθεί ο Αμπράμοβιτς στους Ρώσους ολιγάρχες που πλέον αντιμετωπίζουν ισχυρότατες κυρώσεις από την βρετανική Κυβέρνηση λόγω του πολέμου, η Τσέλσι επηρεάζεται και σε τομείς όπως είναι η διάθεση των εισιτηρίων προς τον κόσμο ή η λειτουργία της μπουτίκ. Και φυσικά αυτό προκαλεί αντίκτυπο και στο κομμάτι των εσόδων...

Ο γραμματέας του Υπουργείου Αθλητισμού, Τουρισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Νάιτζελ Χάντλστον, ξεκαθάρισε στο Κοινοβούλιο το μεσημέρι της Τρίτης πως: «Θα πρέπει η Κυβέρνηση να διασφαλίσει πως η τιμωρία αφορά τον Ρομάν Αμπράμοβιτς και όχι τόσο πολύ την Τσέλσι και τους οπαδούς της».

Το ζήτημα που έχει τεθεί είναι να βγουν ξανά στη διάθεση του κόσμου τα περίπου 14.000 μεμονωμένα εισιτήρια για τα εντός έδρας παιχνίδια, αφού κόντρα στη Νιούκαστλ παρέστησαν στο γήπεδο μονάχα οι 28.000 κάτοχοι των διαρκείας. Παράλληλα, φαίνεται ότι θ' ανοίξει και η μπουτίκ που έκλεισε αμέσως το πρωινό εκείνο που ανακοινώθηκαν οι κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς.

