Τζο Γκέλχαρντ, ο Άγγλος teenager που έμελλε να λυτρώσει της Λιντς στο 90+4' και να γράψει ιστορία στην Premier League.

Η Λιντς διανύει μια ταραχώδη σεζόν. Οι έξι σερί ήττες και τα οκτώ παιχνίδια τους χωρίς νίκη οδήγησαν τον Μαρσέλο Μπιέλσα στην απόλυση μιας και η ομάδα ήταν στα πρόθυρα του υποβιβασμού. Μια ακραία κατάσταση που δεν άλλαξε με την άφιξη του υπηρεσιακού προπονητή, Τζέσι Μαρς μέχρι τη μέρα κατά την οποία ο Τζο Γκέλχαρντ ντύθηκε ήρωας.

Συγκεκριμένα, στο ντέρμπι παραμονής της Premier League μεταξύ Λιντς και Νόριτς, είχαμε απίθανο φινάλε στο, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν από την κόλαση στον παράδεισο. Tα καναρίνια ισοφάρισαν σε 1-1 στο 90+1' με τον ΜακΛιν και τα παγώνια κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 2-1 στο 90+4' με σκόρερ τον 19χρονο Τζο Γκέλχαρντ.

«Μόλις ισοφαριστήκαμε ήξερα ότι έπρεπε να βάλουμε τον Τζο. Εκανε ένα υπέροχο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα ξεχάσει ποτέ αυτή τη στιγμή. Είναι ένας γενναίος νεαρός με ποιότητα», ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα ο Τζέσι Μαρς αποθεώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον νεαρό ποδοσφαιριστή της ομάδας του.

Ο Γκέλχαρντ αν και διανύει μόλις το 19ο έτος της ηλικίας του έχει καταφέρει να μπει στις καρδιές των οπαδών της Λιντς. Σε μόλις 455 λεπτά την τρέχουσα σεζόν, σε 13 παιχνίδια, ο Άγγλος επιθετικός έχει πετύχει δύο γκολ, τρεις ασίστ και έχει δύο κερδισμένα πέναλτι, όντας μόνο μία φορά βασικός.

Τα πρώτα του βήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου τα έκανε με την Γουίγκαν σε ηλικία 17 ετών το 2019 και αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια, σημειώνοντας ένα γκολ πριν φτάσει πριν από ενάμιση χρόνο να παίζει στην Λιντς, η οποία έβγαλε μόλις ένα εκατομμύριο ευρώ για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Με γερμανικό επώνυμο αλλά διεθνής σε όλες τις χαμηλότερες κατηγορίες της Αγγλίας, ο Γκέλχαρντ έχει 10 γκολ.

Στην Αγγλία, δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον συγκρίνουν με τον Γουέιν Ρούνεϊ για το στυλ ποδοσφαίρου του και το γεγονός ότι γεννήθηκε στη Λίβερπουλ, όπως δηλαδή και ο παλαίμαχος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Γκέλχαρντ ωστόσο δηλώνει οπαδός της Λίβερπουλ. Γι' αυτό μεγάλωσε ειδωλοποιώντας τον Φερνάντο Τόρες.

«Πολύ λίγοι παίκτες ξεχωρίζουν στα 14 του. Ο Τζο το έκανε όπως ο Τζέραρντ και ο Γουέιν. Τον θυμάμαι να εμφανίζεται στα δοκιμαστικά και να μοιάζει με τον Ρούνεϊ. Σκόραρε τρία γκολ σε 10 λεπτά σε ένα κρύο, βροχερό βράδυ, οπότε του είπα ότι θα μπορούσε να πάει σπίτι γιατί ήταν ήδη στην ομάδα», είπε στην «Daily Mail» ο Τιμ Γουάιτ ο πρώην προπονητής του στην Merseyside Boys.

19 - Aged 19 years and 313 days, Joe Gelhardt is the youngest player to a score a 90th-minute winning goal in the Premier League since Gabriel Jesus for Manchester City in February 2017 versus Swansea (19 years 308 days). Momentous. pic.twitter.com/ZK0jFgHqyI