Μπερνάρντο Σίλβα: «Ακόμα κι έτσι είμαστε καλύτερα από τη Λίβερπουλ» (vid)

Προτιμότερη είναι για τον Μπερνάρντο Σίλβα η υπεράσπιση της κορυφής και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, παρά το κυνήγι που πραγματοποιεί η Λίβερπουλ.

Οι «πολίτες» το βράδυ της Δευτέρας έμειναν στο 0-0 απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας στο Selhurst Park, με το αποτέλεσμα αυτό ν' ανοίγει ακόμα περισσότερο την όρεξη των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ και να τους δίνει ώθηση για το ντέρμπι με την Άρσεναλ την Τετάρτη.

Αν η ομάδα του Κλοπ πάρει τη νίκη θα βρεθεί στο -1 από την κορυφή, έχοντας στο υπολοιπόμενο πρόγραμμα της φετινής Premier League μια επίσκεψη στο Etihad.

«Έχουμε ακόμα εννιά ματς, αλλά καλύτερα να είμαστε εμείς με το αβαντάζ παρά στην κατάσταση της Λίβερπουλ. Άλλωστε, έχουν ακόμα να έρθουν και στο γήπεδό μας να παίξουν, παίζουν και με την Άρσεναλ ενώ εμείς θα ξεκουραστούμε μέχρι το ματς με την Σαουθάμπτον» ήταν τα λόγια του Μπερνάρντο Σίλβα που δεν ρωτήθηκε ποτέ για την κατάσταση στην κορυφή κι όμως έδειξε ότι στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα υπάρχει ανησυχία...

