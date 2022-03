Γκάλαχερ μετά την ισοπαλία με την Σίτι: «Δεν νιώθω τα πόδια μου» (vid)

Ο 22χρονος μέσος της Κρίσταλ Πάλας σε δηλώσεις του τόνισε ότι μετά τον βαθμό που κατάφερε να πάρει η ομάδα του κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, δεν ένιωθε τα πόδια του.

Η Κρίσταλ Πάλας κατάφερε να πάρει σπουδαίο βαθμό κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι (0-0) κι έτσι έγινε η δεύτερη ομάδα που επί εποχής Γκουαρδιόλα δεν χάνει από τους Πολίτες αλλά δεν δέχεται ούτε γκολ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κόνορ Γκάλαχερ ρωτήθηκε για προσωπική του εμφάνιση αλλά και για την προσπάθεια που έκανε η ομάδα του, ώστε να κρατήσει στο μηδέν την Μάντσεστερ Σίτι.

Οπως τόνισε στην κάμερα του «Sky Sports», ο 22χρονος μέσος που αγωνίζεται στους «αετούς» με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό απέναντι στους Πολίτες, με αποτέλεσμα να μην νιώθει τα πόδια του μετά τα τόσα χιλιόμετρα που χρειάστηκε να διανύσει στον αγωνιστικό χώρο.

«Δεν νιώθω τα πόδια μου, όλα τα παιδιά δούλεψαν τόσο σκληρά, τα δώσαμε όλα και είμαι περήφανος για την ομάδα. Μου είναι δύσκολο να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Η Σίτι είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο και είναι απίστευτο να παίρνουμε θετικά αποτελέσματα δύο φορές εναντίον της. Δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε ως ομάδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο νεαρός μέσος της Κρίσταλ Πάλας.

