Ο Τιάγκο Σίλβα ανέβασε το επίπεδο των κινήσεων no-look και έβαζε νέα πρόκληση στους Φιρμίνο και Λουίς Ντίας μετά την «ποδιά» που έκανε ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Τσέλσι στον Λόφτους – Τσικ!

Οι «μπλε» προετοιμάζονται χαλαροί και ευδιάθετοι για τον επαναληπτικό των «16» του Champions League κόντρα στη Λιλ στη Γαλλία, έχοντας το υπέρ τους 2-0 από το πρώτο παιχνίδι και φροντίζοντας εντός γηπέδου ν' αποδίδουν το καλύτερο που μπορούν παρά τα όσα συμβαίνουν με το κλαμπ.

Στην προπόνηση της Δευτέρας ο Τιάγκο Σίλβα κατάφερε να περάσει τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Ρούμπεν Λόφτους – Τσικ και μάλιστα το έκανε δίχως να κοιτάζει καν την πάσα του! Αμέσως έστρεψε το βλέμμα του στην κάμερα και... βεβαιώθηκε ότι η φάση καταγράφηκε!

Ο Φιρμίνο που είναι... εξπέρ στις no-look κινήσεις και ο Λουίς Ντίας που τώρα τελευταία το προσπαθεί και είχε επιχειρήσει να σκοράρει έτσι απέναντι στην Ίντερ, έχουν μπροστά τους πλέον νέα πρόκληση.

Thiago’s No look Nutmeg on Ruben is Cold 🥶

