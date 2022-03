Ο τεχνικός της Νιουκάστλ Έντι Χάου, ρωτήθηκε πολλές φορές από τους δημοσιογράφους για τις 81 εκτελέσεις ανθρώπων που ενορχηστρώθηκαν από τη Σαουδική Αραβία.

Πολύ βαρύ ήταν το κλίμα στον αγώνα της Τσέλσι με τη Νιούκαστλ (1-0), λόγω της αποχώρησης του Ρομάν Αμπράμοβιτς από την προεδρία των «μπλε». Ο λονδρέζικος σύλλογος έχει πληγεί σκληρά από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη βρετανική κυβέρνηση εναντίον του Ρώσου μεγιστάνα.

Βέβαια, μετά το τέλος του αγώνα, οι δημοσιογράφοι έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στον τεχνικό της Νιουκάστλ, Έντι Χάουι, από τον οποίο ζήτησαν να δώσει απαντήσεις σχετικά με την εκτέλεση 81 ατόμων με θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν από τη Σαουδική Αραβία, της οποίας ο διάδοχος πρίγκιπας Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν βρίσκεται πίσω από την εξαγορά του συλλόγου.

«Απαντάω μόνο για το ποδόσφαιρο, απάντησε. Είμαι πολύ απογοητευμένος με την ήττα, μόνο αυτό», ήταν η απάντηση του Έντι Χάου, που δεν έπεισε το κοινό του.

«Είμαι εδώ για να διαχειριστώ και να προπονήσω μια ποδοσφαιρική ομάδα», πρόσθεσε. «Ξέρω καλά τι συμβαίνει στον κόσμο, αλλά είμαι συγκεντρωμένος στον σύλλογό μου και να τον βοηθήσω να κερδίζει παιχνίδια για να παραμείνει στην Premier League. Αυτό είναι το μόνο πράγμα για το οποίο θα μιλήσω», τόνισε στη συνέχεια ο τεχνικός της Νιουκάστλ.

«Το αφεντικό σας είναι ο Μοχάμεντ Μπεν Σαλμάν, που είναι υπεύθυνος για τον θάνατο αυτών των ανθρώπων. Εργάζεστε για αυτόν, καταλαβαίνετε γιατί σας κάνουν την ερώτηση;», αναρωτήθηκε ένας δημοσιογράφος για να πάρει την απάντηση από τον Χάου.

«Δεν ξέρω τι να απαντήσω, μιλάω για ποδόσφαιρο Αυτό με ανησυχεί. Νομίζω ότι η θέση μου είναι ξεκάθαρη», κατέληξε ο πολύ αμήχανος Χάουι.

Followed up Qs to Eddie Howe about 81 people being executed in 1 day in Saudi, asking the Newcastle manager if he can understand why he’s asked when Mohammed bin Salman is his ultimate boss: “I don’t know what to answer to that. I’m going to talk football” pic.twitter.com/mTZRTPm424