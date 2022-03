Ο Κρίστιαν Ρομέρο θέλησε να πικάρει τον Χάρι Μαγκουάιρ μετά το αυτογκόλ του Άγγλου και την προσωρινή ισοφάριση της Τότεναμ στο «Ολντ Τράφορντ». Ωστόσο, ο Κριστιάνο τον έκανε να το μετανιώσει...

Όπως ανέφερε ο Μάικλ Ντόουσον στο SkySports λίγο μετά το εντυπωσιακό παιχνίδι στο Μάντσεστερ ανάμεσα στην Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ, «όταν είσαι αμυντικός δεν χρειάζεται να τα κάνεις αυτά, γιατί με το παραμικρό λάθος, θα σου επιστραφεί αυτή η συμπεριφορά...».

Ο Κρίστιαν Ρομέρο των «σπιρουνιών» γύρισε να πικάρει τον Χάρι Μαγκουάιρ όταν ο captain της Γιουνάιτεντ έβαλε το αυτογκόλ για το προσωρινό 2-2 στο ματς όπου έλαμψε ο CR7.

Λίγα λεπτά αργότερα οι «κόκκινοι διάβολοι» θα πανηγύριζαν ξανά για το γκολ της νίκης και ο αμυντικός των Λονδρέζων θα έμενε να τους κοιτάζει...

Cristian Romero gave it to Harry Maguire after his own goal ☠️ pic.twitter.com/OWLPUTL1QU

🗣 "It comes back to haunt you, things like that"



Roy Keane, @GNev2 and Michael Dawson were NOT impressed with what Cristian Romero did to Harry Maguire 😡 pic.twitter.com/nEFGLwwDnX