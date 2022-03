Κριστιάνο Ρονάλντο και Τομ Μπρέιντι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν δυο λόγια μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ κόντρα στην Τότεναμ, με τις κάμερες να απαθανατίζουν το τετ-α-τετ.

Ο ένας GOAT στο ποδόσφαιρο, ο άλλος GOAT στο NFL. Κριστιάνο Ρονάλντο και Τομ Μπρέιντι έχουν αφήσει ανεξίτηλό το απότυπωμά τους στο άθλημα που υπηρετούν και οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά και να μοιραστούν τα επιτεύγματά τους μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Τότεναμ στο «Όλντ Τράφορντ».

Μια νίκη που έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Πορτογάλου αστέρα, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ και πρόσφερε μια καθολική παράσταση στον κόσμο των Κόκκινων Διάβολων, την οποία δεδομένα θα απόλαυσε και ο 44χρονος θρύλος του αμερικάνικου ποδοσφαίρου.

Cristiano Ronaldo and Tom Brady catching up at Old Trafford 🐐🐐



