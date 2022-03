Ο Φιλίπε Κουτίνιο δείχνει αναγεννημένος στην Άστον Βίλα και όσα πέτυχε στην Μπαρτσελόνα τόσα χρόνια τα έχει καταφέρει στην Άστον Βίλα μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες.

Η Άστον Βίλα κατέκτησε ακόμη μία νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην Λιντς με 3-0. Ενας εκ των πρωταγωνιστών ήταν ο Φιλίπε Κουτίνιο, ο οποίος δείχνει στα καλύτερα του.

Ο Βραζιλιάνος σε ακόμη ένα παιχνίδι με τους «χωριάτες» έδειξε την κλάση του και βοήθησε τα μέγιστα, ώστε η ομάδα του να κατακτήσει το τρίποντο. Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, έβαλε την Άστον Βίλα σε ρόλο οδηγού, με όμορφο πλασέ από το ύψος της περιοχής.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα τέσσερα γκολ αλλά και τις τρεις ασίστ, σε οκτώ αναμετρήσεις που έχει δώσει έως τώρα με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Κανένας μέσος της Premier League δεν έχει συνεισφέρει σε περισσότερα γκολ από τον Φιλίπε Κουτίνιο από τότε που ο Βραζιλιάνος έκανε το ντεμπούτο του στην Άστον Βίλα.

Ο προπονητής του και πρώην συμπαίκτης του στη Λίβερπουλ, Στίβεν Τζέραρντ δεν θα μπορούσε να μην είναι ευχαριστημένος με τη νέα εκπληκτική εμφάνιση του Κουτίνιο.

«Είναι απόλαυση να βλέπεις τον Κουτίνιο. Τον αγαπάμε εδώ. 40 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του; Είναι πιο περίπλοκο απ' όσο νομίζετε. Αν ήταν δικά μου λεφτά νομίζω ότι ξέρετε την απάντηση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζέραρντ.

No Premier League midfielder has contributed to more goals than Philippe Coutinho since he made his Aston Villa debut 🧙‍♂️ pic.twitter.com/GL1IRjPMwE