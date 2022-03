Μπόρις Τζόνσον για Αμπράμοβιτς: «Δεν μπορούν να υπάρχουν ασφαλή καταφύγια για όσους υποστήριξαν την επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία»

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον έβαλε σήμερα στο στόχαστρο επτά Ρώσους ολιγάρχες που υποστήριξαν την εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία με νέες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Ο ισχυρός άνδρας των «μπλε» ήρθε αντιμέτωπος με κυρώσεις από την βρετανική Κυβέρνηση, η οποία μπλόκαρε παντελώς την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ρώσου μεγιστάνα.

Οι στενοί δεσμοί του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έδωσαν στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου άλλη επιλογή παρά να επιβάλει κυρώσεις, οι οποίες μπορούν να έχουν βαθύ αντίκτυπο στην ομάδα της Τσέλσι.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, δημοσίευσε μια φωτογραφία με τα ονόματα των επτά Ρώσων ολιγαρχών που υποστήριξαν την εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, εκφράζοντας παράλληλα την στήριξη της χώρας στον ουκρανικό λαό.

«Δεν μπορούν να υπάρχουν ασφαλή καταφύγια για όσους υποστήριξαν την άγρια επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία. Οι σημερινές κυρώσεις είναι το τελευταίο βήμα στην ακλόνητη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στον ουκρανικό λαό», αναφέρει η σχετική δημοσίευση του Μπόρις Τζόνσον.

There can be no safe havens for those who have supported Putin's invasion.



Today's sanctions are the latest step in our ruthless pursuit of those who enable the killing of civilians, destruction of hospitals and illegal occupation of Ukraine.https://t.co/VCwRnsvEps pic.twitter.com/1cj2XVVpWi