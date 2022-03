Ο Τούρκος δισεκατομμυριούχος, Μουσίν Μπαϊράκ, ισχυρίζεται πως κατά... 90%θα κλείσει τη συμφωνία με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς για την εξαγορά της Τσέλσι.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Ρόμαν Αμπράμοβιτς με τους επίδοξους αγοραστές της Τσέλσι, με τον Ρώσο μεγιστάνα να ζητάει τρία δισεκατομμύρια λίρες για την πώληση των «Μπλε». Ο ιδιοκτήτης των Νιου Γιορκ Τζετς του NFL, Ρόμπερτ Γούντι Τζόνσον είναι ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους, όπως και το κονσόρτιουμ από την Σαουδική Αραβία, Saudi Media, όμως σύμφωνα με τοποθέτηση του Τούρκου δισεκατομμυριούχου, Μουσίν Μπαϊράκ αυτός είναι το μεγάλο φαβορί για την επόμενη ημέρα των Λονδρέζων.

Ο Μπαϊράκ μιλώντας στο τουρκικό μέσο «Oda TV» επισήμανε πως έχουν σημειωθεί εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις αναφέροντας: «Έχουμε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Το νομικό και το οικονομικό μας τμήμα θα ξεκινήσει επαφές με τα αντίστοιχα τους στο Λονδίνο την ερχόμενη Πέμπτη (10/3). Ο Αμπράμοβιτς θεωρεί πως κατά 90% θα κλείσουμε τη συμφωνία».

O Toύρκος επιχειρηματίας είναι ο πρόεδρος της «AB Grup Holding», η οποία έχει κάνει επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, τουρισμό αλλά και στον τομέα της ενέργειας και βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, ενώ έχει γραφεία σε Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία, ενώ η αξία της υπολογίζεται στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Μπαϊράκ δεν αποκάλυψε το ποσό που προσφέρει, όμως τόνισε πως είναι κάτω από 2,5 δισεκατομμύρια λίρες.

