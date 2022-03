Φαμπίνιο: «Αν έχανα το πέναλτι αλά Πανένκα στον τελικό, δεν θα μπορούσα να πάω στ' αποδυτήρια» (vid)

Ο Φαμπίνιο αποκάλυψε πως μονάχα ο Λουίς Ντίας γνώριζε από πριν πως ο Βραζιλιάνος θα εκτελούσε αλά Πανένκα αν ο τελικός του Carabao Cup πήγαινε στα πέναλτι. «Όλοι ξέρουμε πως αν το χάσεις αυτό, δεν μπορείς να πας μετά στ' αποδυτήρια».

Ο Φαμπίνιο με άψογο στυλ και απίστευτη ψυχραιμία σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή όπως είναι πάντοτε μια διαδικασία πέναλτι, κατάφερε να νικήσει τον Κέπα με αλά Πανένκα εκτέλεση, στη «ρωσική ρουλέτα» του πρόσφατου τελικού του Carabao Cup στο «Γουέμπλεί».

Όντας εκείνος που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με την Ίντερ για τους «16» του Champions League, αποκάλυψε ότι:

«Την προηγούμενη μέρα ήμουν μαζί με τον Λουίς Ντίας στο προπονητικό, εκτελούσα από την άσπρη βούλα δίχως να υπάρχει τερματοφύλακας και του είχα πει ότι αν πηγαίναμε στα πέναλτι θα το έκανα αλά Πανένκα. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ρίσκο γιατί αν χάσεις τέτοια εκτέλεση τότε δεν μπορείς να μπεις στ' αποδυτήρια μετά, θα σε σκοτώσουν όλοι»!

